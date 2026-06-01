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Alcaraz, vacanze dopo infortunio: lo spagnolo ‘paparazzato’ in Portogallo

| 1 Giugno 2026 00:02 | 0 commenti

Alcaraz, vacanze dopo infortunio: lo spagnolo ‘paparazzato’ in Portogallo

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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz ‘spensierato’ dopo infortunio… e la sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il tennista spagnolo è stato costretto a saltare lo Slam di Parigi, dopo il Masters 1000 di Madrid e gli Internazionali d’Italia, e non ci sarà nemmeno al prossimo Wimbledon, a causa del problema al polso accusato a Barcellona. 

Il media spagnolo SIC Noticias ha postato un video che ritrae Alcaraz in spiaggia insieme a un gruppo di amici, mentre gioca a calcio. Lo spagnolo, secondo quanto riportato, è stato ‘paparazzato’ a Praia do Pego, in Portogallo, in compagnia di un gruppo di amici, mentre sembrava godersi quindi lo stop forzato dai campi. 

Alla mano è ancora vistoso il tutore utilizzato per immobilizzare il polso e guarire più rapidamente dall’infortunio. 

 

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