Ebola, Ministero della Salute “Accertamenti su un caso sospetto in Sardegna”. La Regione “Paziente sottoposto a monitoraggio continuo”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari. Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Il Ministero della Salute, spiega una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l’evoluzione del quadro. “Si ricorda che il rischio resta molto basso in Italia”, conclude la nota.

La Regione Sardegna ha fatto sapere che “sono state immediatamente attivate tutte le procedure previste dai relativi protocolli. Il paziente – si legge in una nota – è stato preso in carico dalle autorità sanitarie, si trova in isolamento presso la struttura sanitaria competente ed è costantemente monitorato dal personale medico specializzato”.

Inoltre la Regione “è in costante contatto con il Ministero della Salute, con le autorità sanitarie locali e nazionali, con la Protezione civile locale e nazionale e con l’Istituto Spallanzani di Roma dove sarà effettuato il test per verificare la positività al virus”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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