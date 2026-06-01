Maxi sequestro da 190 kg di droga nel milanese, due arresti

MILANO (ITALPRESS) – Centonovanta chili di hashish e quasi un chilo di cocaina sequestrati, e due persone in manette. E’ il bilancio di un’operazione antidroga condotta a Cesate (MI) dai poliziotti della Squadra Mobile di Milano, che hanno arrestato un cittadino italiano di 24 anni e un romeno di 38 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio nei comuni limitrofi al Parco delle Groane. Gli agenti della Sezione Antidroga hanno notato il 38enne in via Manzoni a Cesate mentre, con fare sospetto, si guardava attorno accanto al bagagliaio aperto della propria auto. Poco dopo, l’uomo ha prelevato due grosse buste di tela dal veicolo per trasferirle rapidamente a bordo di un’altra vettura, guidata dal 24enne, appena giunta sul posto.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente bloccando i due malviventi: all’interno delle sacche sono stati rinvenuti 50 panetti rettangolari di hashish, per un peso complessivo di 30 chilogrammi.

La successiva perquisizione ha permesso di scoprire il vero e proprio quartier generale dello stoccaggio. All’interno di un box pertinente all’appartamento del 38enne, sempre a Cesate, gli agenti della Mobile hanno individuato due frigoriferi utilizzati come deposito per la droga. Al loro interno erano occultati altri 160 chili di hashish e circa 870 grammi di cocaina.

I due arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale “Francesco Di Cataldo” di Milano, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida del provvedimento.

– Foto: Ipa Agency –

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