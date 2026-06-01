Nissan Qashqai e-Power percorre l’intera Tasmania con un solo pieno

ROMA (ITALPRESS) – Dalle lunghe autostrade britanniche alle strade tortuose e montuose della Tasmania, Nissan Qashqai e-Power ha dimostrato sul campo l’efficienza della sua innovativa tecnologia ibrida, completando due impegnative prove di autonomia con un solo pieno di carburante. Dopo aver percorso 1.347 chilometri nel celebre tragitto che collega John O’Groats a Land’s End nel Regno Unito, il SUV Nissan ha replicato l’impresa in Australia, completando il giro completo della Tasmania senza effettuare alcun rifornimento e superando ancora una volta i 1.300 chilometri di percorrenza. Le due sfide, svolte in contesti climatici e stradali profondamente diversi, hanno confermato la capacità del sistema e-POWER di garantire consumi contenuti e un’autonomia elevata in condizioni reali di utilizzo. Nel Regno Unito Qashqai e-POWER ha registrato un consumo medio di 3,76 litri ogni 100 chilometri, mentre in Tasmania il dato si è attestato a 4,5 litri/100 km, valore in linea con quello omologato secondo il ciclo WLTP. Alla base di questi risultati c’è l’architettura esclusiva e-Power, che si distingue dagli ibridi convenzionali perchè il motore a benzina non trasmette mai direttamente la trazione alle ruote, ma viene utilizzato esclusivamente per generare energia elettrica. La propulsione è affidata soltanto al motore elettrico, offrendo una guida fluida, silenziosa e reattiva, simile a quella di un’auto elettrica ma senza la necessità di ricarica alla spina. L’ultima evoluzione della tecnologia introduce inoltre un nuovo sistema modulare 5-in-1 e un motore turbo 1.5 di nuova generazione con efficienza termica fino al 42%. Un insieme di soluzioni che ha contribuito a far ottenere a Qashqai e-POWER il riconoscimento di Auto Ibrida dell’Anno 2025 ai News UK Motor Awards per il secondo anno consecutivo.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

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