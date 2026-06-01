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Roland Garros, Arnaldi-Tiafoe negli ottavi di finale – Diretta

| 1 Giugno 2026 22:01 | 0 commenti

Roland Garros, Arnaldi-Tiafoe negli ottavi di finale – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Matteo Arnaldi torna protagonista al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro affronta l’americano Frances Tiafoe – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Arnaldi arriva all’appuntamento dopo aver eliminato Griekspoor, Tsitsipas e Collignon, mentre Tiafoe ha superato Spizzirri, Hurkacz e Faria. 

 

In caso di passaggio del turno Arnaldi sfiderà Matteo Berrettini. 

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