Roland Garros, Cobolli batte Svajda in 4 set e vola ai quarti di finale. Oggi in campo anche Berrettini e Arnaldi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli vola ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista italiano, testa di serie numero 10 del torneo, supera lo statunitense Zachary Svajda (85 Atp) in quattro set con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) dopo tre ore e 19 minuti di gioco. Il classe 2002, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così tra i migliori otto del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime (6 Atp) e il cileno Alejandro Tabilo (36 Atp).

Oggi in campo altri due italiani: Matteo Berrettini sfiderà Cerundolo, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con Tiafoe.

– foto IPA Agency –

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