Sinner e il ko al Roland Garros, Isner: “Colpa dei capelli rossi”

(Adnkronos) –

Il ko di Jannik Sinner è colpa dei capelli rossi, parola di John Isner. L’ex tennista americano, oggi opinionista nei diversi tornei del circuito, ha commentato negli studi di Eurospost la sconfitta dell’azzurro nel secondo turno del Roland Garros 2026, arrivata in cinque set contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo.

“Penso sia piuttosto evidente che Sinner fosse in un momento di forma incredibile”, ha detto Isner, “merito anche del suo team che svolge un lavoro eccezionale nel prepararlo agli impegni attraverso dieta e idratazione. Credo però che il suo corredo genetico non gli renda un gran favore”.

Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alla sua carnagione chiara e ai capelli rossi: “Se parlate con atleti che hanno la pelle chiara e i capelli rossi, vi accorgerete che faticano molto con il caldo”, ha spiegato Isner, “c’è qualcosa, in questa combinazione, che rende più difficile raffreddare il corpo, rendendoli più vulnerabili in queste condizioni afose”.