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Ilaria Salis contro parata 2 giugno: “Bisogna abolirla e restituire carattere civile a festa”

| 2 Giugno 2026 18:01 | 0 commenti

Ilaria Salis contro parata 2 giugno: “Bisogna abolirla e restituire carattere civile a festa”

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Ilaria Salis contro la parata militare del 2 giugno. Oggi si festeggia la Festa della Repubblica, caratterizzata dalla parata militare che però non piace all’eurodeputata di Avs. Salis ha infatti pubblicato un post sul suo profilo Facebook dicendo la sua su una Festa che, secondo lei, andrebbe ‘riformata’. 

“In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico”, ha scritto Ilaria Salis.  

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