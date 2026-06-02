Roland Garros, Andreeva-Kostyuk la prima semifinale: eliminate Cirstea e Svitolina

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mirra Andreeva è la prima semifinalista del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 19enne tennista russa, numero 6 della classifica Wta e del tabellone, si è sbarazzata nei quarti della rumena Sorana Cirstea, 18esima del ranking mondiale e del seeding, con il punteggio di 6-0 6-3, maturato in soli 57 minuti di gioco.

Sarà Marta Kostyuk a sfidare la russa Mirra Andreeva nella prima semifinale del Roland Garros. La tennista ucraina, n.15 della classifica Wta e del tabellone, ha piegato nei quarti la connazionale Elina Svitolina, settima del ranking mondiale e del seeding, con il punteggio di 6-3 2-6 6-2, maturato in un’ora e 51 minuti di gioco.

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