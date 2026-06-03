Formula1, Leclerc-Ferrari, avanti insieme: rinnovato il contratto

Roma, 3 giu. (askanews) – Charles Leclerc e Ferrari proseguono il loro cammino insieme. La Scuderia Ferrari HP annuncia il rinnovo dell’accordo con il pilota monegasco, che continuerà a vestire i colori del Cavallino Rampante nelle prossime stagioni del Mondiale di Formula 1, consolidando un legame che affonda le proprie radici ben prima dell’esordio nella massima categoria.

Leclerc entra infatti nella Ferrari Driver Academy nel 2016 e compie tutto il proprio percorso di crescita sotto l’egida di Maranello. Dopo il titolo di Formula 2 conquistato nel 2017, debutta in Formula 1 l’anno successivo e nel 2019 approda in Ferrari, diventando rapidamente uno dei punti di riferimento della squadra. In questi anni il ventottenne monegasco colleziona vittorie, pole position e podi, entrando sempre più nella storia del team. Oggi è il secondo pilota Ferrari di sempre sia per numero di gare disputate in Formula 1 sia per pole position, alle spalle soltanto di Michael Schumacher.

“Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP, che per me è molto più di un team”, afferma Leclerc. “È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune, che è riportare il titolo mondiale a Maranello”.

Il pilota sottolinea anche il forte senso di responsabilità che accompagna il ruolo di alfiere Ferrari: “Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata. Continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante”.

Soddisfazione anche nelle parole del team principal Frederic Vasseur, che definisce il rinnovo una conseguenza naturale del rapporto costruito negli anni. “Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo”.