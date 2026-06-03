Ip, il Ceo Davitashvili: investimento Socar strategico e commerciale

Baku, 3 giu. (askanews) – La decisione di Socar di investire in Italiana petroli (Ip) è strategica e commerciale. Lo ha detto il nuovo Ceo di Ip, Levan Davitashvili, incontrando i giornalisti a Baku, in Azerbaigian.

La decisione di Socar di investire in Ip, ha detto “è dovuta a due aspetti. Il primo riguarda una decisione strategica, in linea con la visione dell’Azerbaigian di espandersi nel Mediterraneo. Il secondo aspetto è commerciale”.

La decisione di investire in Italia, ha aggiunto “rappresenta la logica continuazione di quanto già fatto in termini di espansione energetica, perché l’Italia non è una novità per l’Azerbaigian. È un partner commerciale molto importante. È il primo partner commerciale in termini di esportazione di risorse energetiche”.

“Inoltre, per l’Italia – ha proseguito – l’Azerbaigian è il secondo fornitore di gas naturale e petrolio. Quindi, a livello strategico, si tratta di una decisione molto logica, ma anche dal punto di vista commerciale: investire in Italiana petroli è stata una scelta molto logica da parte di Socar, frutto di un’accurata valutazione e due diligence. Avbiamo riscontrato che questa azienda è molto solida, ben gestita, con una lunga storia e una grande capacità. Vediamo anche un significativo effetto sinergico sia per Socar che per Italiana petroli. Quindi questo accordo è nell’interesse dell’Azerbaigian, nell’interesse dell’Italia e ovviamente è nell’interesse commerciale di Socar e anche di Italiana Petroli”.

A 2025, Socar ha firmato un accordo con API Holding per l’acquisizione del 99,82% delle azioni di Italiana Petroli. L’operazione ha riguardato l’intero ecosistema a valle, comprese due raffinerie (con una capacità complessiva di circa 10 milioni di tonnellate all’anno), oltre 4.500 stazioni di servizio, impianti di stoccaggio e una rete logistica nazionale.

L’8 maggio 2026, Socar ha completato con successo l’acquisizione dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni normative.