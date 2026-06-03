Kriptia New York Forum 2026, focus sulla sicurezza aziendale

New York, 3 giu. (askanews) – Il prossimo giugno presso la St. John’s University – Manhattan Campus, Astor Place, a New York City, si terrà il Kriptia New York Forum 2026, appuntamento internazionale dedicato al rapporto tra financial crime, corporate security, governance, investigazioni e gestione del rischio.

L’evento, dal titolo “From Financial Crime to Corporate Security: Managing Risk in a Volatile World”, nasce con l’obiettivo di favorire un confronto qualificato tra università, mondo finanziario, industria, professionisti della sicurezza, compliance, investigazioni e rappresentanti istituzionali.

In un contesto globale segnato da instabilità geopolitica, evoluzione delle minacce ibride, crescente pressione regolatoria e nuove vulnerabilità per imprese e istituzioni, il Forum, con la media partnership del Gruppo VNY (La Voce di New York, America Oggi News Agency, Radio ICN) e di askanews intende offrire uno spazio di dialogo tra Stati Uniti e Italia sulle strategie più efficaci per prevenire, comprendere e gestire i rischi emergenti.

Il programma prevede interventi e momenti di confronto con esperti provenienti dal mondo accademico, finanziario, giornalistico, corporate e della sicurezza, con il contributo di rappresentanti di realtà internazionali come NASDAQ, Citi, Intesa Sanpaolo, PARC Solutions LLC, St. John’s University, Università degli Studi di Palermo e Kriptia International.

Tra i temi al centro dell’incontro vi saranno il contrasto al crimine finanziario, l’evoluzione delle strategie di enforcement, le sanzioni internazionali, la financial intelligence, la compliance, la protezione degli asset strategici, le minacce interne, la governance del rischio e il ruolo sempre più centrale della corporate security nei processi decisionali delle organizzazioni.

Il Forum rappresenta anche un’occasione per rafforzare il dialogo transatlantico tra competenze accademiche, istituzioni, imprese e professionisti, promuovendo un approccio integrato alla sicurezza e alla resilienza organizzativa.

A moderare i lavori, tra gli altri, sarà Lori Ioannou, giornalista e contributor per The Wall Street Journal, già senior editor of special reports per CNBC. Tra gli speaker figurano inoltre David Shafer, Head of Global Security at NASDAQ, Pawneet Abramowski, CEO & Founder di PARC Solutions LLC, Howard Spieler, Global Lead Sanctions Risk presso Citi Bank, Marco Ranieri, Insider Threat Manager presso Intesa Sanpaolo Bank, e Manuel Di Casoli, President of Kriptia International.

In una fase storica in cui la sicurezza non può più essere letta solo come tema operativo, ma come leva strategica per la tutela degli interessi economici, reputazionali e istituzionali, il Kriptia New York Forum 2026 si propone come un momento di riflessione concreta su come imprese, università e istituzioni possano collaborare per anticipare le minacce e costruire modelli di protezione più efficaci, segnala La Voce di New York.

New York, capitale globale della finanza e crocevia internazionale di competenze, diventa così il luogo simbolico per avviare un confronto tra esperienza americana ed europea su alcuni dei temi più urgenti del nostro tempo: criminalità finanziaria, sicurezza aziendale, governance del rischio e protezione degli asset strategici.