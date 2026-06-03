Leclerc rinnova con la Ferrari “Obiettivo riportare il Mondiale a Maranello”

MARANELLO (ITALPRESS) – Ferrari e Charles Leclerc ancora insieme. La scuderia di Maranello ha annunciato il rinnovo del pilota monegasco che “continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1”. “Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari che per me è molto più di un team – le parole di Leclerc -. E’ la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello”. Per Leclerc “essere un pilota Ferrari è un sogno – le sue parole -, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante”. “Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi – ha spiegato il team principal Frederic Vasseur -. In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo”. Il legame tra Leclerc e Ferrari nasce molto prima del suo debutto in Formula 1. Entrato a far parte della Driver Academy di Maranello nel 2016, il pilota monegasco ha costruito tutto il proprio percorso agonistico insieme alla Scuderia: dal titolo di Formula 2 conquistato nel 2017 all’esordio in Formula 1 l’anno successivo, fino all’arrivo in Scuderia Ferrari nel 2019. Da allora Charles è diventato una presenza centrale per la squadra. A soli 28 anni è già il secondo pilota Ferrari per numero di gare disputate in Formula 1 e per pole position, dietro soltanto a Michael Schumacher. Ora ci sono nuovi capitoli da scrivere con la Rossa.

– Foto Ipa Agency –

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