Leuzzi “Con il ‘Granello d’Oro’ promuoviamo le best practice delle nostre spiagge” / Video

BARI (ITALPRESS) – Si chiama “Granello d’Oro” il nuovo riconoscimento che la Regione Puglia ha scelto di assegnare alle spiagge capaci di distinguersi per sostenibilità ambientale, inclusione sociale, tutela degli ecosistemi costieri e qualità dei servizi offerti. L’iniziativa è stata presentata oggi nella sala di Jeso del palazzo della presidenza di Bari, nell’ambito della strategia regionale “Mare Democratico”, programma con cui la Regione punta a rendere il mare sempre più accessibile, sostenibile e fruibile da tutti. Il progetto prenderà il via con un’indagine esplorativa e un avviso pubblico rivolto ai Comuni costieri e ai concessionari demaniali marittimi, con l’obiettivo di costruire una mappatura delle esperienze più virtuose presenti lungo il litorale pugliese e definire un primo sistema sperimentale di classificazione qualitativa delle spiagge regionali.

“Vogliamo promuovere le best practice della Puglia e del suo litorale, non solo delle spiagge pubbliche, ma anche dei lidi e delle concessioni”, ha spiegato l’assessore regionale al Paesaggio e alla Costa Marina Leuzzi. “Esistono – ha aggiunto – già moltissime esperienze virtuose di spiagge che offrono servizi, accessibilità, attività sportive e iniziative legate alla tutela dell’ecosistema e alla sostenibilità. Vogliamo valorizzare queste eccellenze e fare in modo che gli investimenti vadano sempre più in una determinata direzione”.

Tra gli strumenti previsti dal progetto anche una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Puglia, che fungerà da hub informativo dell’iniziativa e raccoglierà documentazione, avvisi pubblici, criteri di valutazione e materiali utili per accompagnare Comuni e concessionari nel percorso di candidatura.

Le spiagge e i lidi che risulteranno idonei entreranno progressivamente nella futura “Rete delle Spiagge Sostenibili di Puglia”, consultabile attraverso una mappa geolocalizzata.

Nelle intenzioni della Regione, il nuovo riconoscimento si inserisce in un contesto in cui la domanda turistica è sempre più orientata verso modelli di fruizione responsabili e servizi capaci di coniugare tutela ambientale, benessere delle persone e valorizzazione del territorio. “Granello d’Oro” avrà carattere esclusivamente ricognitivo e promozionale e non comporterà vantaggi economici o amministrativi, né sostituirà autorizzazioni o certificazioni già previste dalla normativa vigente.

– Foto xa2/Italpress –

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