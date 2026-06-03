Roland Garros, piove su Parigi e Mensik viene ‘cacciato’ da allenamento

1 minuto per la lettura
(Adnkronos) –
Jakub Mensik ‘cacciato’ dall’allenamento al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, il tennista ceco ha sfidato Joao Fonseca ai quarti di finale dello Slam di Parigi, partita a cui è arrivato dopo qualche momento di tensione. L’allenamento del primo pomeriggio infatti, è stato bruscamente interrotto dagli addetti ai campi parigini, che hanno iniziato a ritirare la rete quando Mensik si stava ancora allenando.
Il motivo? La pioggia che ha colpito Parigi. Per non far bagnare campi e attrezzature, gli addetti ai campi hanno così sgomberato tutto rapidamente, provocando le proteste di Mensik e del suo team. “Chiamo la direttrice del torneo”, ha urlato l’allenatore del ceco, allontanandosi velocemente.
Anche Mensik si è avvicinato per protestare, con la discussione che si è animata velocemente. Il ceco però non si è dato per vinto e, mentre la rete scompariva dal campo di allenamento, lui ha continuato ad esercitarsi con le volée, fondamentale per cui non serve la rete.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA