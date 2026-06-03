Roma, 3 giu. – (servizio Pubbliredazionale) Successo per “Chic Shoes Bag in Town” di Marzia Mango l’evento esperienziale che ha regalato un primato italiano a Piazza dei Martiri, nel cuore del salotto buono di Napoli. Migliaia di persone hanno invaso la piazza per toccare con mano la realtà di un brand nato online e diventato un vero e proprio fenomeno di costume, culminato nel lancio di ben 6.500 borse in limited edition. A dominare la scena è stata un’installazione monumentale unica in Italia, un pop-up store accolto in una riproduzione fedele, lunga 5,94 metri e alta ben 7 metri, di uno dei due modelli di borsa più iconici creati dalla designer e imprenditrice napoletana Marzia Mango. La struttura modulare – realizzata in legno, resina e polistirolo dopo oltre un anno di intenso lavoro di squadra, supportato strategicamente da Massimiliano Salemme e dall’agenzia MsCompany – ha trasformato in realtà un’immagine concettuale inizialmente creata con l’Intelligenza Artificiale. Al suo interno è stato allestito il cuore operativo dell’evento: un desk di ritiro per i prodotti acquistati online. Un’emozionata Marzia Mango, la cui storia rappresenta il manifesto della giovane imprenditoria femminile del Sud (partita a soli 18 anni da un piccolo negozio a Pozzuoli per poi espandersi a Fuorigrotta e quintuplicare il fatturato), ha commentato il successo con gli occhi lucidi: “Sono arrivate tante clienti da fuori Napoli, da tutta Italia e anche dall’estero proprio per l’evento, dimostrando un affetto che è andato oltre ogni mia più rosea aspettativa. Si è verificato esattamente quello che desideravo. Negli ultimi anni Chic Shoes si è focalizzato tantissimo sull’online, ma sentivo che mancava questo ritorno alla realtà fisica, la possibilità di guardare negli occhi e incontrare le mie clienti. Dato che la struttura di 7 metri è completamente modulabile e si sposta, posso già anticipare che il mio desiderio è ripetere l’evento e portarlo in altre città italiane.”Il successo di Piazza dei Martiri è solo un tassello della strategia di espansione di Chic Shoes. Dopo il lancio della collezione estiva Mykonos, il brand è pronto a consolidare definitivamente il legame fisico con il proprio territorio: è stata infatti confermata la prossima apertura di un nuovo store in Via Epomeo, a Napoli.