“Insieme Abruzzo”, Formez con la Regione per rafforzare il sistema socio-sanitario

L’AQUILA (ITALPRESS) – Rafforzare il sistema socio-sanitario migliorando il dialogo tra istituzioni e cittadini, e la qualità dei servizi pubblici. Sono questi gli obiettivi del progetto “Insieme Abruzzo”, voluto dalla Regione e realizzato con il supporto operativo di Formez, i cui contenuti sono stati illustrati in occasione dell’incontro “Insieme per il Sociale. Verso una nuova geografia istituzionale di prossimità” che si è tenuto stamane a L’Aquila, nella sala Ipogea sede del Consiglio regionale. Il progetto punta a rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, migliorare la capacità programmatoria e consolidare politiche orientate alla prossimità e alla centralità della persona. L’obiettivo è quello di raggiungere una piena integrazione sociosanitaria e che questa sia una realtà vicina ai bisogni delle persone. All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore con deleghe alla Formazione, Istruzione, Ricerca, Sociale e Cultura Roberto Santangelo, e il presidente di Formez Giovanni Anastasi.

“Il nostro obiettivo è disintermediare il rapporto tra cittadini e mondo pubblico. E il progetto “Insieme Abruzzo” va esattamente in questa direzione – ha sottolineato Anastasi -. “Il nostro Istituto ha il piacere e il privilegio di un rapporto molto proficuo con la Regione Abruzzo, e l’evento di oggi è ulteriore testimonianza della bella storia che stiamo scrivendo insieme. L’attenzione verso il sociale e i territori – ha proseguito Anastasi – vede la Regione in prima fila: essere parte di tutto questo è per noi un grande riconoscimento di affidabilità ed efficienza e ci rende orgogliosi. Ma noi vogliamo guadagnarlo ogni giorno, sul campo, analizzando quello che va bene ma soprattutto quello che dobbiamo migliorare”.

Il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, e il ministro per la Pubblica ammnistrazione, Paolo Zangrillo, hanno inviato un videomessaggio per sottolineare l’importanza del progetto Insieme, che si inserisce in un più ampio contesto generale di riforma del welfare italiano. Quello specifico dell’Abruzzo è un percorso che inizia adesso, ma che avrà uno sviluppo nei prossimi due anni e con un investimento di 4 milioni di euro.

Come spiega Romina Ciaffi, dirigente regionale Servizio programmazione sociale, l’intero progetto si compone di tre livelli di intervento: “La prima linea è lo sviluppo delle competenze sociosanitarie, la seconda è lo sviluppo delle competenze del personale, mentre la terza linea operativa riguarda la trasparenza e la comunicazione”.

Il presidente della Regione Abruzzo ha sottolineato poi l’importanza di questo progetto che si occupa delle persone più fragili e bisognose e per questo “è doppiamente difficile e necessita maggiore attenzione”, e poi ha aggiunto: “Stiamo lavorando sulla carne viva delle persone, ma è un lavoro necessario e la nostra regione è totalmente impegnata in questo importante percorso per riformare il welfare regionale”.

Con il progetto Insieme, acronimo di Integrazione Sociosanitaria Intelligente ed Efficace per il Miglioramento dell’Equità, la regione vuole realizzare una rete di competenza, organizzazione e formazione che utilizzi i saperi delle Università abruzzesi, ma che possa contare anche su un livello istituzionale più vicino ai cittadini. Un obiettivo da raggiungere in tempi certi e come sottolineato dall’Assessore Santangelo con un metodo, che è quello della condivisione. La parola insieme non deve essere solo uno slogan, ma un vero e proprio modello di lavoro.

– Foto xs6/Italpress –

(ITALPRESS).