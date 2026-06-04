Padel, Dal Pozzo super al Foro: prima azzurra ai quarti di un Major

Roma, 4 giu. (askanews) – Giornata storica per il padel italiano al BNL Italy Major Premier Padel in corso al Foro Italico. Giulia Dal Pozzo, 21 anni, in coppia con la spagnola Nuria Rodriguez, è diventata la prima giocatrice italiana a raggiungere i quarti di finale di un torneo Major, uno dei quattro eventi più prestigiosi del massimo circuito mondiale. Nel derby azzurro degli ottavi, si legge in una nota, Dal Pozzo e Rodriguez hanno superato Carolina Orsi e Patty Llaguno al termine di una battaglia durata 2 ore e 55 minuti, chiusa con il punteggio di 6-4 0-6 7-6. Un successo che consentirà alla romagnola di avvicinarsi ulteriormente alle prime 40 posizioni del ranking mondiale.

Nel tabellone femminile rispettano il pronostico le principali favorite. Le campionesse in carica Delfi Brea e Gemma Triay hanno raggiunto i quarti di finale con un netto 6-1 6-1 su Claudia Escacena e Patri Martinez. Avanti anche Bea Gonzalez e Paula Josemaria, prime nella Race e vincitrici degli ultimi cinque tornei Premier Padel, grazie al successo per 6-0 6-4 su Martina Fassio e Raquel Eugenio. Qualificate inoltre Claudia Fernandez e Sofia Araujo, Tamara Icardo e Claudia Jensen, Marta Ortega e Martina Calvo.

Nel torneo maschile continuano la loro corsa i campioni in carica Federico Chingotto e Alejandro Galan, costretti al terzo set da Javi Barahona e Gonzalo Alfonso prima di imporsi 6-3 4-6 6-4. Ai quarti anche Juan Lebron e Leo Augsburger, che hanno superato Tolito Aguirre e Alex Arroyo per 7-6 6-2, e Arturo Coello e Agustin Tapia, dominatori nel loro incontro con un netto 6-1 6-1 contro Gala-Jensen.