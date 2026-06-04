Roland Garros, la 19enne Andreeva è la prima finalista

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mirra Andreeva è la prima finalista del Roland Garros femminile. La 19enne siberiana, ottava testa di serie, si prende la sua rivincita contro Marta Kostyuk, 15esima favorita del tabellone che appena un mese fa l’aveva sconfitta nella finale di Madrid, e domina la semifinale per 6-1 6-3 dopo un’ora e 16 minuti di gioco. Fra le due a fine match niente stretta di mano. La Andreeva, che sfiderà la vincente del match fra Diana Shnaider e la rivelazione Maja Chwalinska, giocherà la sua prima finale in uno Slam: fin qui il risultato migliore raggiunto era la semifinale, sempre a Parigi, nel 2024. Allieva di Conchita Martinez, la giovane tennista russa vanta 5 titoli in carriera e in questa stagione si è imposta ad Adelaide e Linz.

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