X
<
>

Stragi ’93, Meloni: confermata inesistenza rapporti tra Berlusconi e mafia

| 4 Giugno 2026 15:44 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 4 giu. (askanews) – “L’archiviazione disposta dal Tribunale di Firenze nell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 rappresenta l’ennesima conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile: dopo decenni di indagini e processi, si chiude anche quest’ultimo capitolo con l’unica conclusione possibile, ovvero l’assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata”. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA