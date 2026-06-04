Tedua si prepara per il suo primo San Siro e annuncia nuovi live

Milano, 3 giu. (askanews) – È iniziato il conto alla rovescia per “San Siro Tedua”, l’imperdibile evento che il 24 giugno vedrà Tedua per la prima volta protagonista allo Stadio G. Meazza di Milano, prossimo al sold out e per il quale restano disponibili solo gli ultimi biglietti del terzo anello, dove festeggerà insieme ai fan i 10 anni dall’uscita di “Aspettando Orange County”.

Dopo la festa di San Siro, nel 2027 Tedua tornerà live nei principali palasport italiani con “Ted Ryan tour”, un tour che partirà il 21 gennaio con una data zero a Jesolo e toccherà Bologna, Torino, Roma e Milano.

21 gennaio 2027 | Jesolo @ Palazzo del Turismo (DATA ZERO)

23 gennaio 2027 | Bologna @ Unipol Arena

26 gennaio 2027 | Torino @ Inalpi Arena

28 gennaio 2027 | Roma @ Palazzo dello Sport

31 gennaio 2027 | Milano @ Unipol Forum

I biglietti del tour saranno disponibili:

Pre-sale Mastercard dalle ore 11:00 di venerdì 5 giugno

General sale dalle ore 11:00 di lunedì 8 giugno

Per info: Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “ab0m6.r.sp1-brevo.net” www.livenation.it

Sul palco, Tedua presenterà per la prima volta live, anche alcuni brani contenuti in “Ted Ryan”, il suo nuovo mixtape, uscito pochi giorni fa, che ha debuttato al #1 della classifica degli album più venduti della settimana e della classifica cd, vinili e musicassette.

16 tracce che segnano un’ulteriore evoluzione nel percorso artistico di Tedua, con quell’estetica ispirata al mondo della serie tv The O.C., ma filtrata attraverso le sue esperienze personali. È così che l’immaginario diventa crudo e diretto, senza compromessi e con una scrittura particolarmente incisiva e priva di sovrastrutture.

Il mixtape contiene anche feat. con Anna, Ernia, Latrelle, Nerissima Serpe, Sayf:

Rap Leggenda

Faxxx feat. Latrelle

Uno+Gangsta feat. Nerissima Serpe

Mai

Felpa Nera feat. Anna

Too Late

Hoola Hop feat. Ernia

Volare

Freestyle

Giovane e bello feat. Sayf

Gli Anni

Gravità feat. Latrelle

Blue

Veliero di carta

Chuniri

Lettera a Tedua

L’album è disponibile nella versione CD e LP. L’artwork della copertina è di Marco Giacobbe.