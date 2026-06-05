Aprilia e Moto Guzzi Days, promozioni per tutto il mese di giugno

ROMA (ITALPRESS) – A giugno è ancora tempo di Aprilia Days e Moto Guzzi Days: con la stagione motociclistica entrata nel vivo, “i due marchi italiani propongono vantaggi eccezionali, validi per tutto il mese, sui modelli della rinnovata gamma moto 2026”, si legge in una nota.

Ed è proprio per scoprire al meglio tutte le nuove proposte 2026, provarle gratuitamente su strada, e per conoscere tutti i dettagli delle promozioni che da martedì 9 a sabato 13 giugno si terrà uno speciale porte aperte presso tutti i punti vendita aderenti.

Presso la rete ufficiale Aprilia e Moto Guzzi sarà inoltre possibile approfondire l’ampia gamma di soluzioni finanziarie disponibili grazie alle formule DreamRide, adatte a qualsiasi esigenza.

In casa Aprilia la protagonista è la adventure Tuareg, anche nella più specialistica versione Rally, strettamente derivata dalla moto vincitrice di due edizioni della massacrante Africa Eco Race. L’enduro bicilindrica di Noale è proposta “con 2 anni di manutenzione inclusa e 1500 euro di vantaggi, utilizzabili per personalizzare la moto con l’ampia gamma di accessori originali, per l’abbigliamento tecnico dedicato o come bonus sul prezzo del veicolo”.

Sull’ampia gamma di moto Aprilia sono attivi altri vantaggi: “750 Euro sulla fun bike Tuono 457, agile e leggera, ideale per i giovani con patente A2; 1000 euro su Tuono 660 Factory, 1500 euro sulla potente hypernaked Tuono V4 Factory, 500 euro su Tuono 125”.

Sul fronte Moto Guzzi, tutte le versioni della rinnovata famiglia dell’iconica travel enduro V85, con prezzi a partire da 12.550 euro, sono proposte con ben 1500 euro di vantaggi, anche in questo caso utilizzabili per gli accessori originali Moto Guzzi, l’abbigliamento tecnico o come bonus sul prezzo del veicolo.

Moto Guzzi V85 Strada, la più dinamica, propone un rivisto e più completo equipaggiamento di serie che la rende pronta al viaggio, oltre alle nuove accattivanti colorazioni Verde Legnano e Rosso Monza.

Moto Guzzi V85 TT, la “all rounder” totale, è proposta in due nuove ed evocative varianti grafiche, Giallo Wadi e Grigio Yanar Dag.

Moto Guzzi V85 TT Travel, versione pronta al viaggio, si veste del nuovo ed affascinante Blu Zefiro.

La stessa promozione – 1500 euro di vantaggi – è attiva sulla grande viaggiatrice Moto Guzzi Stelvio, che per il 2026 si presenta in due inedite grafiche che ne sottolineano lo spirito avventuroso: Grigio Climbing e Verde Hiking.

Un vantaggio pari a 750 euro è infine attivo sulla best seller Moto Guzzi V7.

– Foto ufficio stampa Piaggio –

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