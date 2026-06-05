F1, Leclerc torna a Monaco e festeggia il rinnovo “Amo la Ferrari, credo fortemente nel progetto”

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – “Rinnovo? Non c’era una scadenza. Io amo il team e credo che sia piuttosto evidente. Sono da dieci anni con la Ferrari, che è stata la prima a credere in meno. Credo fortemente nel progetto e in Vasseur, sarà lui a riportare la Ferrari al vertice”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Monaco di Formula 1. “Non è stato l’avvio di stagione che volevamo, perché il nostro obiettivo è il titolo. Abbiamo un programma da seguire, ma le prospettive sono difficili da prevedere con questo regolamento. C’è tanta motivazione, tutti stanno spingendo moltissimo affinché ci si possa avvicinare alla Mercedes”, ha affermato il monegasco.

“Favorito a Monaco? No, ma siamo in una situazione migliore. Se c’è una pista in cui potrei scommettere su di noi, è proprio questa. In ogni caso credo che la Mercedes abbia un vantaggio significativo e anche la McLaren andrà forte. Essendo nato e cresciuto qui, per me sarà un weekend molto speciale”, ha evidenziato il monegasco.

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