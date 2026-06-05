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Fiat Mobility Partner della 29^ edizione di CinemAmbiente

| 5 Giugno 2026 21:01 | 0 commenti

Fiat Mobility Partner della 29^ edizione di CinemAmbiente

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TORINO (ITALPRESS) – Fiat è Mobility Partner della 29^ edizione di CinemAmbiente, uno dei principali festival italiani dedicati al cinema ambientale e tra i più rilevanti appuntamenti internazionali sui temi della sostenibilità.
Attraverso questa iniziativa, Fiat rafforza il proprio storico legame con la città di Torino e conferma il sostegno a iniziative culturali orientate alla sensibilizzazione e al confronto sui temi ambientali.
In programma dal 3 al 7 giugno 2026, il festival, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, riunisce registi, esperti, istituzioni e pubblico da tutto il mondo, con un calendario di proiezioni, incontri ed eventi dedicati alle sfide ambientali contemporanee.
“Fiat, leader della mobilità urbana sostenibile, supporta il festival, prendendo parte a un contesto che valorizza innovazione, responsabilità e il ruolo della cultura come leva di cambiamento”, si legge in una nota.

– Foto ufficio stampa Fiat –

(ITALPRESS).

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