Infrastrutture, Ferrante “Prosegue l’impegno del Governo sulle strade della provincia di Salerno”

ROMA (ITALPRESS) – “Prosegue l’impegno del Governo per la provincia di Salerno, la sua viabilità e il sistema dei trasporti. Gli interventi di manutenzione della Ss18 Var Cilentana, in particolare, procedono spediti, confermando l’attenzione che stiamo assicurando al miglioramento della sicurezza di un asse viario strategico. È stato eliminato il restringimento di careggiata dopo la galleria di Agropoli, in direzione Vallo della Lucania, mentre la consegna dei lavori del cantiere nel tratto tra Vallo della Lucania e Sapri è prevista entro questo mese”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia.

“Sempre sulla Cilentana, sono poi in corso – aggiunge – lavori di manutenzione straordinaria per 9,5 milioni di euro, con i restringimenti di carreggiata sui viadotti Cerrina, Rinconte e Taviano II che saranno rimossi entro i primi giorni del mese di luglio. Inoltre, sono previsti interventi di prossimo avvio e in progettazione per ulteriori 7 milioni di euro, relativi alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico. Anche sulla Ss17 Var Bussentina si registrano nuovi passi in avanti: i lavori di adeguamento sismico e ammodernamento, pari a 2,66 milioni di euro, saranno completati entro l’anno, con ulteriori interventi per 7,16 milioni che saranno avviati tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027″.

“Nei periodi di maggiore intensità veicolare, la regolazione del traffico sull’arteria sarà assicurata mediante l’impiego di movieri in entrambe le direttrici di marcia. Si tratta di opere di vitale importanza per garantire la mobilità dei cittadini, per sostenere la competitività delle imprese e per dare impulso al comparto turistico. Il Governo continuerà a lavorare – conclude Ferrante – per promuovere infrastrutture sempre più sicure, moderne ed efficienti al servizio del territorio” conclude.

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