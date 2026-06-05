La finale del Roland Garros sarà Cobolli-Zverev, Arnaldi si ritira senza giocare per un virus

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli direttamente in finale del Roland Garros. Ritiro per Matteo Arnaldi, che a causa di un virus non giocherà la semifinale prevista oggi alle 19.00 sul Philippe-Chatrier. Cobolli affronterà Zverev nella finale di domenica alle 15.00.

ARNALDI “NON MI SONO SENTITO BENE NELLA NOTTE”

“È difficile essere qui, non è ciò che volevo fare ma l’ultima notte ho iniziato a non sentirmi bene. Ieri stavo bene e mi sono allenato. Dopo cena mi sono sentito un po’ così, ma pensavo di non aver digerito. All’una di notte ho iniziato a vomitare. Poi ho provato a dormire, poi ho vomitato di nuovo alle 7 di mattina”. Così Matteo Arnaldi, in conferenza stampa, dopo il forfait annunciato per la semifinale del Roland Garros contro Flavio Cobolli. “Non ho dormito. Ho chiamato il dottore. Speravo potesse essere qualcosa che rientrava, ma non migliorava, non potevo mangiare. Ritirarsi dalla prima semifinale Slam è qualcosa che non auguri a nessuno. Ho provato a vedere se potevo giocare, ma ogni volta che mi alzavo mi sentivo male. Credo sia una sorta di virus, perché sentivo freddo. Penso di aver avuto febbre durante il giorno”, aggiunge Arnaldi.

COBOLLI “ARNALDI UN ESEMPIO, SAREBBE STATA UNA BATTAGLIA”

“Volevo in primis ringraziare Matteo (Arnaldi ndr.) per quello che ha fatto in queste due settimane. Ha lottato per tante ore in campo, dimostrando il suo vero valore. Gli auguro il meglio per come è andata, sono sicuro che sarebbe stata una grande battaglia come siamo abituati a fare. Spero e sono sicuro ci sarà un’altra occasione”. Così Flavio Cobolli, in conferenza stampa, dopo l’annuncio del forfait di Matteo Arnaldi per la semifinale del Roland Garros 2026. “Allo stesso tempo sono molto felice per il risultato ottenuto questa settimana. Io e il mio team ci siamo abbracciati per la top 10, ogni volta che faccio un best ranking ci abbracciamo. Adesso sono felice e triste allo stesso tempo”, prosegue il romano, che a fine torneo entrerà per la prima volta in carriera in top ten.

ZVEREV SCONFIGGE IN QUATTRO SET MENSIK

Il 29enne tedesco, seconda testa di serie, ha messo fine alla corsa di Jakub Mensik, numero 26 del seeding, per 7-5 6-2 3-6 6-3 dopo tre ore di gioco. Zverev proverà dunque a sfatare il tabù Slam dopo aver perso tre finali: agli Us Open 2020 per mano di Thiem, al Roland Garros 2024 contro Alcaraz e agli Australian Open 2025 di fronte a Sinner. Campione olimpico a Tokyo, il 29enne di Amburgo disputerà la sua 42esima finale nel circuito maggiore: 24 finora i titoli conquistati, l’ultimo dei quali oltre un anno fa a Monaco di Baviera mentre in questa stagione è uscito battuto dalla finale di Madrid contro Sinner.

“Mensik nelle ultime due settimane ha giocato in maniera incredibile, sapevo che sarebbe stata la sfida più dura ma l’ho gestita, l’ho vinta e sono felice”. Così Alexander Zverev dopo la vittoria che gli ha spalancato le porte della finale del Roland Garros. “Spero di giocare un altro grande match domenica – ha aggiunto il tedesco – Qui l’atmosfera è sempre fantastica, ogni punto va giocato come se fosse l’ultimo”.

BOLELLI E VAVASSORI ELIMINATI IN SEMIFINALE DI DOPPIO

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro – accreditato della quinta testa di serie del tabellone – si arrende in due set alle prime teste di serie Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match.

-Foto IPA Agency-

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