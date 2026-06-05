Libano, Tajani: dopo Unifil serve una nuova iniziativa europea

Roma, 5 giu. (askanews) – “Il lavoro fatto in Libano è importante, ma dobbiamo già pensare a cosa verrà dopo la fine della missione Unifil e a un nuovo impegno europeo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al 55esimo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Tajani ha ricordato la presenza italiana nella missione Onu Unifil e il ruolo nella formazione delle forze armate libanesi, sottolineando la necessità di rafforzare le capacità dell’esercito locale anche in funzione del disarmo di Hezbollah.

Il ministro ha inoltre evidenziato come la missione Unifil sia destinata a concludersi a fine anno e come sia già in corso una riflessione con partner internazionali, tra cui la Francia, per definire una possibile nuova iniziativa europea di stabilizzazione nell’area.