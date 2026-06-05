MotoGp, Marquez subito davanti nelle libere in Ungheria

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Roma, 5 giu. (askanews) – Marc Marquez apre il weekend del GP d’Ungheria nel segno della continuità. Alla vigilia delle Pre-qualifiche del Balaton Park, il pilota Ducati firma infatti il miglior tempo nella prima sessione di prove libere, confermando le ottime sensazioni già mostrate su un tracciato che lo aveva visto dominare nell’edizione inaugurale del 2025.
Lo spagnolo chiude la sessione in 1’38″626, riferimento che nessuno riesce a migliorare nel finale. Alle sue spalle si piazza Raul Fernandez con l’Aprilia, staccato di poco più di un decimo, mentre Pedro Acosta porta la KTM in terza posizione dopo essere stato a lungo protagonista della classifica dei tempi.
La mattinata offre indicazioni interessanti anche per i principali protagonisti del campionato. Fabio Di Giannantonio conclude al quinto posto, precedendo il compagno di marca Francesco Bagnaia, sesto. Il due volte campione del mondo lavora soprattutto sul passo e sull’adattamento alla pista, lamentando anche qualche problema di connessione del gas durante la sessione.
Più indietro Marco Bezzecchi, leader del Mondiale dopo il successo ottenuto al Mugello, che termina con il nono tempo. Il pilota Aprilia prova più volte a migliorarsi nella seconda parte del turno ma non riesce ad avvicinare i migliori riferimenti cronometrici.
Tra le note della sessione anche la buona prestazione di Luca Marini, autore di un incoraggiante quarto tempo con la Honda, e quella di Toprak Razgatlioglu, capace di inserirsi nelle posizioni di vertice nel corso della prova.
Il weekend ungherese segna inoltre il ritorno in MotoGP di Iker Lecuona, chiamato a sostituire l’infortunato Alex Marquez, mentre nel team LCR continua l’impiego di Cal Crutchlow al posto di Johann Zarco, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla gamba.
Dopo le libere del mattino, l’attenzione si sposta ora sulle Pre-qualifiche del pomeriggio, decisive per assegnare i primi dieci posti utili all’accesso diretto al Q2 del sabato. Con Marquez già in evidenza e Bezzecchi chiamato a una pronta reazione, il Balaton Park si prepara a entrare nel vivo del fine settimana iridato.
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