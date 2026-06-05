X
<
>

Roland Garros, oggi Zverev-Mensik – Diretta

| 5 Giugno 2026 16:02 | 0 commenti

Roland Garros, oggi Zverev-Mensik – Diretta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – È il giorno delle semifinali del Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, Alexander Zverev sfida Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Parigi, con il vincente che se la vedrà in finale con uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il tedesco arriva al match dopo aver eliminato Bonzi, Machac, Halys, De Jong e Jodar, mentre Mensik ha superato Draguet, Navone, De Minaur, Rublev e Fonseca. 

 

Il vincente della sfida affronterà in finale uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA