Roland Garros, Zverev è il primo finalista. Alle 19 Cobolli-Arnaldi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros maschile 2026. Il 29enne tedesco, seconda testa di serie, ha messo fine alla corsa di Jakub Mensik, numero 26 del seeding, per 7-5 6-2 3-6 6-3 dopo tre ore di gioco. Zverev, che domenica sfiderà per il titolo il vincente della semifinale tutta italiana fra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, proverà dunque a sfatare il tabù Slam dopo aver perso tre finali: agli Us Open 2020 per mano di Thiem, al Roland Garros 2024 contro Alcaraz e agli Australian Open 2025 di fronte a Sinner. Campione olimpico a Tokyo, il 29enne di Amburgo disputerà la sua 42esima finale nel circuito maggiore: 24 finora i titoli conquistati, l’ultimo dei quali oltre un anno fa a Monaco di Baviera mentre in questa stagione è uscito battuto dalla finale di Madrid contro Sinner.

“Mensik nelle ultime due settimane ha giocato in maniera incredibile, sapevo che sarebbe stata la sfida più dura ma l’ho gestita, l’ho vinta e sono felice”. Così Alexander Zverev dopo la vittoria che gli ha spalancato le porte della finale del Roland Garros. “Spero di giocare un altro grande match domenica – ha aggiunto il tedesco – Qui l’atmosfera è sempre fantastica, ogni punto va giocato come se fosse l’ultimo”.

BOLELLI E VAVASSORI ELIMINATI IN SEMIFINALE DI DOPPIO

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro – accreditato della quinta testa di serie del tabellone – si arrende in due set alle prime teste di serie Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match.

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