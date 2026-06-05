Russia, Putin cita Italia tra peggiori realtà in Ue per debito pubblico

Roma, 5 giu. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha citato l’Italia come una delle peggiori realtà in Europa in relazione al debito pubblico.

“Il debito pubblico dell’Eurozona è salito all’81,7% del PIL nel 2025. Le cifre peggiori sono ben note: Grecia 146%, Italia 137%, Francia 115% e Belgio 108%. Quello della Russia, tra l’altro, è del 16,4%, ma questa cifra è soggetta a qualche fluttuazione”, ha affermato Putin durante il suo intervento al Forum economico internazionale di San Pietroburgo.