Tennis, Bolelli-Vavassori fuori in semifinale

Roma, 5 giu. (askanews) – Si è chiuso in semifinale il percorso al Roland Garros di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia azzurra ha perso contro i numeri 1 al mondo Marcel Granollers e Horacio Zeballos per 7-6, 6-4 in un’ora e 55 minuti di gioco. Partita fortemente caratterizzata dal problema alla caviglia destra per Bolelli nel sesto game del primo set. In finale, Granollers/Zeballos se la vedranno contro i numeri 2 del seeding Heliovaara/Patten.