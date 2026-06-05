Tpl, riunione al Mit: dal governo 80 milioni per i contratti

Roma, 5 giu. (askanews) – Il governo conferma i propri impegni verso i lavoratori del trasporto pubblico locale con 80 milioni di euro per garantire gli adeguamenti contrattuali previsti, assicurando al tempo stesso la disponibilità a sostenere i futuri rinnovi del settore. Lo afferma il ministero di Infrastrutture e trasporti con un comunicato.

Ad una riunione al Mit, “in un momento economico complesso”, presieduta dal viceministro Edoardo Rixi, si legge, hanno partecipato le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, insieme alle associazioni datoriali Agens, Anav e Asstra.