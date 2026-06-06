Fuori Partenope di Merk e Kremont feat. Serena Brancale e The Kolors

Milano, 6 giu. (askanews) – E’ già in radio e su tutte le piattaforme digitali “Partenope”, il nuovo singolo di Merk e Kremont feat. Serena Brancale e The Kolors, in uscita per Atlantic Records/Warner Music Italy.

“Partenope” segna il grande ritorno di Merk e Kremont, che incontrano l’anima funk-pop dei The Kolors e la voce libera, riconoscibile e fortemente identitaria di Serena Brancale, oggi tra le artiste più trasversali della musica italiana contemporanea.

Ispirata alle sonorità fresche, ritmate e sfacciatamente estive delle grandi hit del passato, “Partenope” unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk “slappato”, che detta il ritmo dall’inizio alla fine. Le chitarre funk in stile italo-disco si intrecciano a percussioni travolgenti, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del Sud.

Il risultato è un singolo solare, fisico e contagioso, in cui la cifra elettronica e pop di Merk & Kremont dialoga con l’identità brillante e riconoscibile dei The Kolors e con la vocalità esplosiva di Serena Brancale. Un brano che porta nel titolo il richiamo a Napoli e al suo mito, ma che guarda a un immaginario universale fatto di ritmo, notti d’estate, club, mare e libertà.

«Partenope nasce dalla nostra passione per il sound partenopeo, tra funk, soul e sonorità mediterranee. Avere Serena Brancale & The Kolors al nostro fianco è per noi una grande soddisfazione, dato il loro enorme talento ed energia», dichiarano Merk & Kremont.

«Tutto ciò che veniva fuori nella fase creativa in studio metteva d’accordo tutti all’istante. Ogni fraseggio, ogni colpo di batteria, ogni nota di chitarra, di basso, percussioni ecc… era come se fossimo una big band! Un grande tuffo nel funk ispirato alla Partenope che amiamo da sempre!» dichiarano i The Kolors.

«Sono molto entusiasta di Partenope, una canzone che fin dal primo ascolto mi diverte e mi ricorda il mio mare in Puglia e tutte le emozioni che porta con sé. Sono felice di aver scritto questo pezzo insieme ai ragazzi. Trovo che Partenope sia un brano pieno di energia e voglia d’estate, capace di mettere tutti di buon umore!» dichiara Serena Brancale.