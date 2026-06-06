Iran, Putin: non abbiamo evidenze sviluppo armi nucleari di Teheran

Roma, 5 giu. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia non ha prove che l’Iran stia perseguendo lo sviluppo di armi nucleari, sebbene Israele abbia espresso tali preoccupazioni.

“Le preoccupazioni di Israele sono ben note. Derivano dalla convinzione che l’Iran stia cercando di sviluppare armi nucleari, sebbene l’Iran abbia ripetutamente affermato in passato e continui ad affermare di non avere tali piani. Non abbiamo motivo di dubitarne, perché non abbiamo nemmeno prove che l’Iran stia cercando di sviluppare armi nucleari”, ha detto Putin durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo.