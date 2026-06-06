Italy Major Premier Padel,il sogno di Dal Pozzo finisce in semifinale

Roma, 6 giu. (askanews) – Si ferma in semifinale la corsa di Giulia Dal Pozzo e Nuria Rodriguez al BNL Italy Major Premier Padel. La coppia italo-spagnola è stata sconfitta con il punteggio di 6-3 6-3 dalle numero uno del mondo Gemma Triay e Delfi Brea, che conquistano così la tredicesima finale la sconfitta.

Malgrado la sconfitta, si legge in una nota, Dal Pozzo lascia un segno indelebile nel torneo e in tutto il padel azzurro, visto che la 21enne è la prima italiana a raggiungere la semifinale in uno di quattro tornei più importanti del mondo. Nel match, durato 1 ora e 43 minuti, Dal Pozzo e Rodriguez si sono battute ad alti livelli: nel primo set sono riuscite a recuperare uno svantaggio di 1-4, mentre nel secondo si sono portate avanti 3-1 prima della rimonta decisiva delle avversarie, capaci di chiudere con un parziale di cinque giochi consecutivi.

“È stata una settimana indimenticabile, la soddisfazione per il torneo è maggiore della delusione per la sconfitta”, ha dichiarato Dal Pozzo al termine del match. I complimenti sono arrivati anche dalle avversarie. “È migliorata tantissimo in pochi mesi, soprattutto in difesa. Il suo smash è diventato molto pericoloso”, hanno detto Triay e Brea.

Grazie ai 720 punti di Roma, lunedì Dal Pozzo si porterà vicina alle prime 30 del ranking: presto andrà a caccia del sorpasso alla storica numero uno d’Italia Carolina Orsi, ma può già porsi obiettivi di maggior prestigio. Come le Premier Padel Finals di fine stagione a Barcellona, mai raggiunte dalle azzurre che l’hanno precedut.