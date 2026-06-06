Vasseur in osservazione in ospedale, non sarà presente nel paddock Ferrari per il sabato di F1 a Montecarlo

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Frederic Vasseur non sarà presente nel paddock di Montecarlo per il Gp di Monaco. Lo comunica la Ferrari in una nota, spiegando che il team principal di Maranello “Non sarà presente in circuito oggi. In seguito ad alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà sotto osservazione presso una struttura sanitaria locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista”.

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