Formula1, Hamilton: “Negli ultimi mesi fatto progressi”

Roma, 7 giu. (askanews) – E’ un Lewis Hamilton quello che commenta il secondo posto ottenuto a Monaco dietro Kimi Antonelli e inizia congratulandosi con il giovane bolognese: “Devo iniziare congratulandomi con Kimi e con la Mercedes – dice – sono una famiglia e ancora una volta ci sono riusciti. Hanno costruito una macchina fantastica e stanno portando avanti un lavoro incredibile, con un pilota che sta vivendo un grande weekend dopo l’altro. È bello da vedere e sono davvero felice per loro”. Poi l’analisi sulla Ferrari: “Dal nostro lato credo che negli ultimi mesi abbiamo fatto progressi, ma non riusciamo ancora a tenere il passo della Mercedes. Probabilmente servirà ancora molto lavoro per arrivare al loro livello. Detto questo, ottenere un altro secondo posto è una sensazione comunque positiva, soprattutto a Monaco e in condizioni tra le più complicate possibili. Sono state condizioni estremamente dure, forse tra le più difficili viste qui, e c’era anche un pubblico fantastico. Per questo accetto e porto a casa questa posizione”. Sulla macchina dice: “La macchina è buona, è una macchina che ha del potenziale, ma ci manca ancora carico aerodinamico e stabilità in certe situazioni. Con queste gomme e con i vari scenari che si sono presentati durante la gara, ho dovuto gestire molto: nel primo stint ho consumato le gomme abbastanza presto, mentre il secondo è stato molto lungo. In queste condizioni le gomme non riescono a reggere uno stint così esteso su una pista come questa, con questo tipo di fattore di degrado”.

Inoltre abbiamo avuto alcuni problemi di temperatura alla ripartenza. Abbiamo visto anche con altri piloti quanto fosse difficile mantenere la macchina in pista in certi momenti. Tutti questi imprevisti hanno reso la gara estremamente impegnativa, con continui cambi di ritmo e situazioni al limite.

Nonostante tutto, sono soddisfatto del risultato. È una giornata positiva per la squadra e sono molto contento per Kimi e per la Mercedes. Da parte nostra voglio ringraziare tutti in fabbrica e i ragazzi in pista: lavorano tantissimo per portarci a questi livelli e questo risultato è anche merito loro.

Speriamo di poter ottenere altri risultati simili, ma soprattutto dobbiamo continuare a lavorare ancora di più per fare quell’ultimo passo che ci separa dai primi.