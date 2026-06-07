MotoGP, Marc Marquez dominatore in Ungheria: trionfa davanti ad Acosta e Bagnaia e centra la vittoria n°100

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – A Balaton Park la vittoria del Gran Premio di Ungheria permette a Marc Marquez (Ducati Lenovo) di festeggiare la centesima vittoria della carriera. Dopo aver vinto il duello con Pedro Acosta (Ktm), lo spagnolo ha preso il largo, vincendo con un margine di circa due secondi e mezzo. Alle spalle di Acosta, al secondo posto, si piazza Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Questo successo permette a Marquez di rosicchiare punti a tutti i piloti che lo precedono in classifica, anche a causa del brutto incidente alla partenza che provocato le cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia), Jorge Martin (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Luca Marini (Honda) si piazzano rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Diogo Moreira (Honda LCR), Iker Lecuona (Ducati Gresini), Jack Miller (Yamaha Prima Pramac), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e Brad Binder (Ktm).

Sospiro di sollievo in casa Aprilia per quanto riguarda le condizioni di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, caduti entrambi nel corso del Gran Premio d’Ungheria. Per quanto riguarda il leader del Mondiale, dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni alla gamba e mano destra. Responso simile per Martin: anche nel suo caso non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni, alla schiena e al piede destro.

ORDINE D’ARRIVO

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 42’55″325 alla velocità media di 148.1 km/h.

2. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 1″343

3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 11″632

4. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 15″539

5. Luca Marini (Ita) Honda 18″669

6. Diogo Moreira (Bra) Honda 21″794

7. Iker Lecuona (Esp) Ducati 22″815

8. Jack Miller (Aus) Yamaha 23″283

9. Enea Bastianini (Ita) Ktm 24″491

10. Brad Binder (Rsa) Ktm 24″601

CLASSIFICHE

1. Marco Bezzecchi (Ita) 180 punti

2. Jorge Martin (Esp) 160

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) 138

4. Pedro Acosta (Esp) 132

5. Marc Marquez (Esp) 108

6. Ai Ogura (Jpn) 105

7. Francesco Bagnaia (Ita) 99

8. Raul Fernandez (Esp) 93

9. Alex Marquez (Esp) 67

10. Fermin Aldeguer (Esp) 64

COSTRUTTORI:

1. Aprilia 238 punti

2. Ducati 225

3. Ktm 154

4. Honda 84

5. Yamaha 49

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).