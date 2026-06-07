Sparisce la lapide di Gigi Proietti, denuncia di furto e poi il chiarimento: “Rimossa su richiesta della famiglia”

(Adnkronos) – Scompare la lapide di Gigi Proietti al cimitero del Verano, a Roma. Si pensa ad un furto e invece è un equivoco. Nel pomeriggio di oggi, 6 giugno, “alcuni ignoti hanno danneggiato e rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti, presso il cimitero monumentale del Verano. Ama ha immediatamente denunciato l’accaduto alle autorità competenti e si è attivata con le forze dell’ordine, fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza”, ha riferito in una nota Ama S.p.A. “L’azienda assicurerà la massima collaborazione agli investigatori per il pieno accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili”, ha aggiunto l’azienda. In serata, il chiarimento: la lapide “è stata rimossa su richiesta famiglia e presto ricollocata”.

L’attore è deceduto a Roma il 2 novembre 2020 all’età di 80 anni.