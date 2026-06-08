Cobolli dopo ko a Roland Garros: “L’obiettivo sono le Finals di Torino”

(Adnkronos) –

Flavio Cobolli punta le Atp Finals di Torino. Oggi, domenica 7 giugno, il tennista azzurro è stato battuto da Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2026, dove si è arreso in cinque set, ma da domani potrà festeggiare un nuovo best ranking, debuttando nella top ten della classifica generale.

Un risultato inaspettato e insospettabile alla vigilia del torneo, che per Cobolli è soltanto un punto di partenza: “Complimenti a Zverev per il titolo. Se lo è meritato, oggi più di me, anche per quanto ha fatto finora nella sua carriera”, ha detto l’azzurro in conferenza stampa, “ma voglio anche ringraziare me stesso per quello che ho fatto. Non mi sarei mai aspettato risultati del genere. Voglio sorridere, godermi la serata con amici e famiglia. E penso che qui nessuno si aspettasse molto da me, devo essere fiero di me stesso e provarci ancora”.

“Non posso predire dove arriverò, ma ci proverò e riproverò”, ha raccontato Cobolli, “quando raggiungi la prima finale, perché non la seconda? Ho meritato di arrivare fin qui, devo lavorare tanto ma anche godermi questo risultato. Se lavoro, e me la godo, potrei raggiungere qualche altra finale”.

L’obiettivo di Cobolli è ambizioso ma possibile: “Ho una consapevolezza molto diversa rispetto all’inizio del torneo”, ha spiegato l’azzurro , “ma gli obiettivi rimangono gli stessi. Ce ne siamo dati uno, che è Torino, dall’inizio dell’anno. Stiamo lavorando per andarci, è molto difficile, ma con questo livello e con tanto lavoro, anche dietro le quinte, sono sicuro che riuscirò ad andarci”.