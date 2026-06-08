Destra, sabato e domenica assemblea costituente, nasce ufficialmente il partito di Vannacci

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Roma, 8 giu. (askanews) – Futuro nazionale, di Roberto Vannacci,
si prepara alla sua assemblea costituente del prossimo fine
settimana sabato 13 e domenica 14 giugno. Obiettivo: la nascita
ufficiale del partito e la sua articolazione sul territorio
nonché l’illustrazione del programma politico. Attesi a Roma,
all’auditorium della Conciliazione, 1.700 iscritti delegati
chiamati a “contribuire fattivamente alle dinamiche future del
partito”.
L’assemblea si aprirà sabato alle ore 9 e, dopo una pausa pranzo
dalle 13 alle 15, i lavori proseguiranno fino alle ore 19.
Riprenderà la domenica, dalle ore 9 alle ore 13 (circa) con
l’intervento conclusivo di Vannacci, che, secondo quanto si
apprende (il programma è ancora in via di definizione), dovrebbe
anche aprire l’assemblea sabato mattina.
Futuro nazionale ha ingrossato in questi giorni la sua
‘pattuglia’ di deputati arrivando a contarne otto, la stessa
consistenza di Noi Moderati.
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