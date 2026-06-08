Giornate Europee Archeologia: in programma 100 aperture straordinarie

Roma, 8 giu. (askanews) – “Sono le Giornate Europee dell’Archeologia che dal 2020 sono diventate un evento che coinvolge molti Paesi europei, le istituzioni culturali di molti paesi europei. Il valore aggiunto, la novità delle Giornate di quest’anno, è che nel corso del Forum degli organizzatori che si è svolto per la prima volta a Roma nel mese di marzo si è stabilito un tema comune per tutta l’Europa che è ‘l’Archaeology in the making’ (Archeologia i corso), cioé l’archeologia del fare, dei cantieri e questo ci ha consentito di coinvolgere in queste giornate in maniera molto attiva gli uffici territoriali del ministero, le sovrintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, che sono i veri protagonisti della ricerca archeologica in Italia, attraverso l’apertura dei cantieri”: lo ha spiegato ad askanews Luigi La Rocca, capo Dipartimento per la tutela del Patrimonio Culturale del MIC, a margine della conferenza stampa GEA 2026, Giornate Europee dell’Archeologia dal titolo “Archeologia in corso” (Archaeology in the making), presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, in programma in tutta Europa dal 12 al 14 giugno 2026. “Sono oltre 100 cantieri di archeologia in tutta Italia, molto diversi fra loro, si va dalle grandi infrastrutture urbane ai piccoli scavi nei territori più remoti”, ha aggiunto.”É soprattutto un modo per avvicinare le comunità al lavoro dell’archeologo e ai processi che legano la ricerca archeologica alla tutela e alla conservazione del nostro patrimonio culturale”, ha concluso. Promosse dall’Institut National de Recherche Archéologiques Préventives, con il patrocinio del Consiglio d’Europa, le GEA sono diventate un appuntamento annuale. L’edizione italiana 2026, coordinata dal ministero della Cultura, presenta numerose attività: l’inaugurazione è in programma il 12 giugno al Complesso Monumentale del San Michele a Roma organizzata dall’ICA, Istituto Centrale per l’Archeologia (che lì ha sede) e prevede una videoconferenza delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio italiane che apriranno in via straordinaria cantieri di scavo e aree normalmente interdette per restituire ai cittadini l’archeologia “nel suo farsi”.Sempre organizzato dall’ICA al Complesso monumentale del San Michele il 12 e 13 giugno tavole rotonde “Archeologia in corso – Democrazia e dialogo”, incontri aperti al pubblico, con accesso ai laboratori in collaborazione con gli Istituti centrali per il restauro e il catalogo e la documentazione, la dimostrazione del Geoportale Nazionale per l’Archeologia, la restituzione delle principali scoperte 2025-2026, proiezione di estratti Rai Cultura sul San Michele, interventi musicali e chiusura al Cortile degli Aranci.Oltre cento aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato in tutta Italia – visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del “dietro le quinte” della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela. Per maggiori informazioni:https://cultura.gov.it/evento/giornate-europee-dell-archeologia-2026