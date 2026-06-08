Iran, Kallas: regione Medio Oriente non ha bisogno di escalation

Roma, 8 giu. (askanews) – La regione del Medio Oriente non ha bisogno di una “escalation”. Lo ha affermato l’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, dopo la ripresa degli attacchi reciproci tra Israele e Iran.

“Penso che la regione non abbia bisogno di un’escalation, ma al contrario che le parti si siedano al tavolo dei negoziati e raggiungano un accordo”, ha dichiarato a Nicosia prima di una riunione informale dei ministri della Difesa dell’Unione europea.