Zverev sorpassa Alcaraz e ‘avvicina’ Sinner: come cambia la Race dopo Roland Garros

(Adnkronos) –

Alexander Zverev sorpassa Carlos Alcaraz e ‘punta’ Jannik Sinner nella Race per le Atp Finals di Torino. Il tennista tedesco ha vinto il Roland Garros 2026 battendo Flavio Cobolli in finale, conquistando così il primo titolo Slam della carriera dopo tre finali perse. Grazie al trionfo di Parigi Zverev ha infatti scavalcato Alcaraz prendendosi il secondo posto nella Race, classifica che tiene conto dei risultati conseguiti nell’anno solare e permetterà ai primi otto di partecipare alle prossime Finals, e salendo a ‘soli’ 900 punti dal primo posto di Jannik Sinner.

Grazie alla vittoria al Roland Garros, e ai 2000 punti garantiti dalla vittoria dello Slam, Zverev è quindi salito a 5040 punti, sorpassando Alcaraz al secondo posto. Lo spagnolo è fermo per infortunio e rimane a 3650, con il ‘rischio’ di scendere ancora di posizione dopo il prossimo Wimbledon, che dovrà saltare per il problema al polso.

Zverev si trova ora a ‘soli’ 910 punti di distanza dal primo posto di Sinner, che è invece a 5950. L’azzurro è stato rallentato dall’eliminazione al secondo turno di Parigi, mentre Flavio Cobolli, grazie alla finale raggiunta, si è preso il quarto posto a quota 2620. La Race aggiornata:

1 – Sinner (=), 5.950

2 – Zverev (+1), 5.040

3 – Alcaraz (-1), 3.650

4 – Cobolli (+8), 2.620

5 – Medvedev (-1), 2.220

6 – Fils (-1), 1.890

7 – Mensik (+15), 1.855

8 – Shelton (-2), 1.680

9 – Auger-Aliassime (+4), 1.675

10 – Ruud (-2), 1.665

Alexander Zverev, grazie alla vittoria di Parigi, ha conquistato 1600 punti in più nel ranking Atp, salendo a quota 7305 e accorciando in classifica sul secondo posto di Carlos Alcaraz, che rimane comunque distante 2655 punti. Zverev avrà però un’altra occasione di avvicinarsi ancora nel prossimo Wimbledon, che lo spagnolo salterà a causa dell’infortunio al polso. Inarrivabile, almeno per ora, il primo posto di Jannik Sinner, che nonostante il ko al secondo turno resta a 13500.

Cobolli invece fa il suo esordio in top ten e da domani sarà il nuovo numero 10 del mondo, raggiungendo quota 3540 punti.