Cementir, in Danimarca accordo fino a 2,2 mld per cattura carbonio

(Adnkronos) – Cementir annuncia che la propria affiliata Aalborg Portland ha firmato un accordo con l’Agenzia danese per l’energia per ricevere un sussidio per la cattura di carbonio relativo ad Accsion, il suo progetto Ccs (Carbon Capture and Storage, cattura e stoccaggio del carbonio) in Danimarca. Si tratta, si spiega una nota, di un contributo massimo cumulato di circa 2,2 miliardi di euro, indicizzato all’inflazione, equivalente a circa 146 milioni di euro all’anno per 15 anni. Accsion – ricorda Cementir – è uno dei primi e più grandi progetti di cattura di carbonio onshore in Europa e rappresenta una pietra miliare fondamentale nella transizione del gruppo verso le emissioni nette zero. In dettaglio il sussidio sarà di circa 117 euro per tonnellata di CO2 catturata fino a 1,25 milioni di tonnellate di CO2 all’anno a partire dal 2030, anno in cui si prevede che l’impianto Ccs sarà operativo. Quale progetto di cattura e stoccaggio lungo l’intera catena del valore, si spiega, il completamento di Accsion “dipenderà dalla tempestiva e coordinataattivazione delle infrastrutture di cattura, trasporto e stoccaggio”.

Questo accordo – continua Cementir – “rappresenta una tappa fondamentale per uno dei più rilevanti progetti europei didecarbonizzazione industriale in un settore ‘hard-to-abate’, che consente inoltre lo sviluppo di una nuovacatena del valore danese per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio onshore della CO₂. Con il progetto Accsion il Gruppo Cementir persegue la propria strategia climatica, contribuendo al raggiungimento della neutralità carbonica per le emissioni dirette Scope 1 negli impianti di cemento europei”.

“Con questo accordo, possiamo ora compiere un passo decisivo verso la finalizzazione di uno dei più grandi progetti industriali di cattura del carbonio in Europa, che collocherà Cementir all’avanguardia della decarbonizzazione e dimostrerà come i settori industriali difficili da decarbonizzare possano essere trasformati su larga scala”, ha commentato Francesco Caltagirone Jr., presidente e ceo di Cementir Holding. Una volta entrato in funzione, il progetto dovrebbe raggiungere quasi la metà dell’obiettivo complessivo del Fondo danese di catturare 2,3 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, fornendo un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici della Danimarca, rafforzando al contempo la competitività industriale a lungo termine della Danimarca nella transizione verde.