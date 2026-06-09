Fine vita: Fi abbozza mediazione, stretta tra Fdi e le opposizioni

Roma, 9 giu. (askanews) – Forza Italia abbozza una mediazione

quasi impossibile sul Fine vita. Stretta tra Fratelli d’Italia e

le opposizioni che sono sul piede di guerra (dopo il rinvio in

commissione del testo del Pd targato Bazoli). Alla scadenza del

termine per gli emendamenti nelle commissioni Giustizia e Affari

sociali del Senato, Fi ha depositato sei proposte di modifica al

testo base dei relatori Zanettin(Fi)-Zullo(Fdi). Una è arrivata

anche da Noi Moderati.

Ad eccezione di Ivan Scalfarotto di Iv che ha chiesto di

reintrodurre nella discussione il ddl di iniziativa popolare

dell’associazione Coscioni, nessuno dei gruppi di opposizione ha

presentato modifiche. E’ una “farsa”, ha detto Ilaria Cucchi di

Avs.

Tornando al pacchetto di Forza Italia, il primo emendamento

precisa che il Ssn “garantisce le cure palliative del dolore e

l’assistenza domiciliare continua alle persone in condizione di

grave non autosufficienza” ma puntualizza, al tempo stesso, che

“l’assistenza al suicidio non può rientrare nei livelli

essenziali di assistenza”, cioè tra le prestazioni e i servizi

che il Ssn è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente

o dietro pagamento di una quota di partecipazione (il ticket).

Poi fa rientrare dalla finestra, con dei paletti, il medico

‘pubblico’: l’assistenza può essere resa “da un medico

ospedaliero o di medicina generale” purché su “base volontaria e

gratuita”, “nell’ambito dell’attività libero-professionale”

oppure “all’interno delle strutture pubbliche ma in regime

intramoenia”. Gli “strumenti di eventuale supporto

all’autosomministrazione – si legge – devono essere reperiti dal

Consiglio Nazionale delle Ricerche”. Con la versione proposta da

Fi ‘salta’ il capoverso ‘Art. 4-bis’ dell’emendamento 4.100 dei

relatori che escludeva che il personale in servizio, le

strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il

Ssn non possano essere impiegati per agevolare il suicidio

assistito.

Verrebbe inoltre cancellata la ‘stretta’ sulla platea dei

pazienti contenuta nel testo base dei relatori Zanettin

(Fi)-Zullo(Fdi) dove si prevede che possano accedere al suicidio

assistito solo persone sottoposte a “trattamenti sostitutivi di

funzioni vitali” ossia che rimpiazzano integralmente un organo o

una funzione biologica non più autonoma. L’emendamento di Forza

Italia sostituisce questa dicitura con “trattamenti sanitari di

sostegno vitale” ossia qualsiasi procedura medica, farmaco o

macchinario che mantiene in vita un paziente impedendone la

morte, in linea peraltro con le sentenze della Corte

costituzionale.

Viene inserita infine l’obiezione di coscienza, come in tema di

aborto. “L’esercente la professione sanitaria – è scritto nel

pacchetto di Forza Italia – non è tenuto a prendere parte alle

procedure per l’assistenza alla morte medicalmente assistita

disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di

coscienza”.

“E’ una mediazione – ha spiegato il relatore del testo base

Pierantonio Zanettin di Fi – La ricerca, faticosa, per trovare un

consenso più ampio”. E cosa ne pensa Fratelli d’Italia? “E’ una

proposta di Fi – ha risposto Zanettin – Inizieremo a dialogare

ora”. Per concludere: “io ho sempre sostenuto che su questa

materia i partiti dovrebbero lasciare libertà di coscienza”.