Flotilla, Tajani: insisteremo perché Ue sanzioni Ben Gvir

Roma, 9 giu. (askanews) – Il ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben Gvir, “non è degno di rappresentare Israele. Vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile raggiungere un consenso in Europa” per sanzionarlo “ma desidero assicurare quest’aula sul fatto che continueremo ad insistere per raggiungere questo obiettivo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato.

“Siamo pronti a valutare con i partner europei anche misure sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Siamo in attesa di vedere quali sono le proposte della Commissione europea”, ha aggiunto Tajani.