Iran-Usa, Islamabad intensifica i contatti per un’intesa

ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) – Islamabad sta “spingendo con forza” per raggiungere un’intesa tra Stati Uniti e Iran già nel corso di questa settimana. Lo ha rivelato oggi un fonte pakistana alla Tv al Arabiya, precisando che il Pakistan “sta conducendo colloqui con tutte le parti coinvolte”. Le affermazioni arrivano mentre il presidente americano Donald Trump ha rinnovato la garanzia che l’Iran non otterrà armi nucleari, sottolineando che l’accordo con Teheran è ormai nelle fasi finali. “Potrei avere un’idea sull’accordo con l’Iran tra pochi giorni”, ha detto Trump ai giornalisti all’aeroporto John F. Kennedy di New York. Il presidente ha espresso la speranza di concludere una “grande” intesa e ha rimarcato che “l’economia iraniana sta soffrendo: hanno bisogno di arrivare a un accordo”. Le dichiarazioni di Trump seguono l’annuncio di ieri di un cessate il fuoco tra Israele e Iran dopo una serie di attacchi incrociati che avevano rischiato di compromettere i negoziati in corso da mesi tra americani e iraniani, mediati dal Pakistan. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha confermato che “l’obiettivo finale dei negoziati di pace tra Iran e Stati Uniti è vicino al raggiungimento”.

(ITALPRESS).