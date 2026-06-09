Mondiali, Cannavaro perquisito con i cani antidroga

Roma, 9 giu. (askanews) – Controlli di sicurezza particolarmente rigorosi negli aeroporti degli Stati Uniti in vista dei Mondiali di calcio. A farne le spese, tra gli altri protagonisti del calcio internazionale, anche Fabio Cannavaro, commissario tecnico dell’Uzbekistan, sottoposto a perquisizione con metal detector e successivamente a controlli con cani antidroga insieme al resto della delegazione.

Le procedure, applicate dalle autorità statunitensi all’arrivo delle squadre, stanno suscitando discussioni nel mondo del calcio. Le immagini dei controlli, diffuse sui social, mostrano giocatori e staff sottoposti a ispezioni approfondite nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti negli aeroporti.

Non si tratta di un caso isolato. L’attaccante iracheno Hussein sarebbe stato trattenuto e interrogato per circa sette ore all’aeroporto di Chicago prima di poter proseguire verso il ritiro della propria nazionale. In un altro episodio, la delegazione della Senegal è stata sottoposta a controlli approfonditi all’arrivo negli United States, con verifiche estese a bagagli, documenti e dispositivi di sicurezza.

Ulteriori controlli hanno riguardato anche la nazionale dell’Uzbekistan nel suo complesso, con ispezioni tramite metal detector e unità cinofile antidroga, nell’ambito delle procedure previste dalle autorità aeroportuali.

A richiamare l’attenzione è anche il caso del centrocampista Pathé Ciss, arrivato in ritardo al ritiro del Senegal e sottoposto a controlli direttamente sulla pista dell’aeroporto, come documentato da un video diventato virale.

Le misure rientrano nel quadro delle politiche di sicurezza e immigrazione adottate negli Stati Uniti in vista dell’evento mondiale, già annunciate nei mesi precedenti dalle autorità federali. Le procedure, secondo le autorità, mirano a garantire elevati standard di controllo negli ingressi internazionali durante la manifestazione.